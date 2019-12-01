Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, lamentó que el gobierno municipal se haya dedicado a “vender espejitos” mientras las familias enfrentan calles deterioradas, falta de agua, alumbrado deficiente y problemas de seguridad. “Me da mucho coraje y mucha tristeza cómo este gobierno municipal nos ha venido a vender espejitos”, expresó al señalar que las familias siguen padeciendo las consecuencias de esta indolencia gubernamental.

Navarro García señaló que basta recorrer las colonias para encontrarse con una realidad muy distinta a la que presume el gobierno panista. Baches, luminarias descompuestas, calles oscuras y familias que reciben agua apenas una vez por semana, en el mejor de los casos, son parte de las carencias que afectan diariamente a miles de morelianas y morelianos. Advirtió que el problema no distingue entre la periferia y el Centro Histórico, donde incluso jefes de manzana le han manifestado su preocupación por el deterioro de los servicios públicos.

El exsecretario de Finanzas recordó que, durante los cinco años que estuvo al frente de las finanzas públicas de Michoacán, la disciplina y el orden financiero permitieron generar condiciones para impulsar proyectos que durante décadas habían permanecido en el papel, como el segundo anillo periférico, así como obras de infraestructura vial que forman parte de la transformación del estado.

En ese sentido, destacó que el verdadero valor de estas obras no está solamente en el concreto, sino en el bienestar que generan para las familias. Explicó que los distribuidores viales permiten reducir los tiempos de traslado para que madres y padres de familia pasen menos horas en el tráfico y tengan más tiempo para convivir con sus hijos. Sostuvo que esa debe ser la esencia de un gobierno humanista: convertir los recursos públicos en obras, servicios y resultados que mejoren la vida del pueblo.

Finalmente, Luis Navarro sostuvo que Morelia necesita una visión de trabajo, honestidad y compromiso social, que ponga a las personas por encima de los discursos y la publicidad. Coincidió con Carlos Torres Piña, coordinador estatal del movimiento, en que el bienestar se construye a ras de tierra, escuchando a la gente y trabajando parejo, porque todas las familias, sin importar la colonia, barrio o tenencia donde vivan, merecen servicios dignos y un gobierno cercano que dé resultados.