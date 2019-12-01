Luis Navarro fortalece estrategia Barrio x Barrio y escucha a familias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:37:02

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.– Luis Navarro intensificó sus recorridos por colonias de Morelia como parte de la estrategia Barrio x Barrio, con la que busca mantener contacto directo con vecinos, escuchar sus necesidades y conocer de primera mano las problemáticas de cada comunidad.

Este martes, Luis Navarro visitó una lechería en la colonia Portales de Morelia, la colonia Nicolás Romero y el tianguis de la colonia Insurgentes, donde conversó con familias, comerciantes y habitantes de la zona.

Durante los recorridos también compartió el periódico Regeneración, con información sobre programas, acciones y avances de la Cuarta Transformación en Michoacán y el país.

“Para atender las necesidades de Morelia, primero hay que escuchar a su gente”, señaló Luis Navarro al explicar el sentido de esta estrategia territorial.

Con Barrio x Barrio, Luis Navarro continuará recorriendo colonias y tenencias de la capital michoacana, manteniendo una agenda de cercanía, escucha directa y contacto permanente con las familias morelianas.