Luis Navarro apoya a los emprendedores, no busca promoción personal, afirman fuentes

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 15:20:57

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto del 2025.- Las bardas con la leyenda, "Haciendo Barrio con Luis Navarro, Morelia es emprendedora", no es campaña de promoción del secretario de Finanzas y Administración, es colaboración como padrino de una agrupación de emprendedores y comerciantes de la capital michoacana, según fuentes cercanas al funcionario.

En diversos puntos de la ciudad se pueden encontrar las pintas, las cuales en el extremo derecho de los muros rotulados se señala como responsables de las mismas a "amigos org".

La agrupación que solicitó el padrinazgo de Luis, retomó el programa "Haz Barrio", campaña que se desarrolló cuando Navarro García fue titular de la Secretaría de Fomento Económico municipal.

En la cuenta de facebook de la organización, se encuentran posteados varios mensajes sobre la campaña, y en donde hacen alusión particular del secretario de Finanzas.

Previo al pasado proceso electoral, también se registró una serie de pintas de bardas que también mencionaban al secretario de Finanzas y Administración, en aquella ocasión "Quién es Luis".