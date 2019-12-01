Luis Nava supervisa entrega apoyos alimentarios en La Cañada, municipio de El Marqués, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, encabezó junto a personal de la dependencia, una supervisión de entrega de canastas alimentarias en el municipio de El Marqués, esto con la finalidad de fortalecer la atención que se brinda a las y los beneficiarios.

“La despensa, ¿qué le parece?, ¿hay algo que le cambiaría? (…) Nos pidieron azúcar, sal, café, huevo; yo le dije al equipo, yo sé que no le habían puesto porque es difícil manejar, pero les dije, va a costar más trabajo, pero lo vamos a hacer (…) el Gobernador nos pidió estar Aquí Contigo, salir a la calle, estar en las colonias, en las comunidades y ponernos a sus órdenes”, comentó.

De la misma forma, a través de esta visita, se reforzó el vínculo entre la SEDESOQ y la ciudadanía, además de dar seguimiento puntual a los apoyos otorgados en esta zona del municipio, ya que las y los beneficiarios agradecieron la atención y los apoyos otorgados, además de dar a conocer las principales necesidades en la zona.

Cabe señalar que el programa “Contigo en tu Mesa” contribuye a la alimentación de las familias, a través de la entrega de canastas alimentarias, mientras que “Contigo y tu Bebé” acompaña a madres y padres en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos durante sus primeros meses de vida.