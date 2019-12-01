Luis Nava entrega apoyos a pensionados y jubilados en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, realizó la entrega de tarjetas de apoyos para pensionados y jubilados del sector educativo, ahí subrayó que estas acciones buscan mantener un vínculo cercano con el personal jubilado, así como brindarles herramientas que faciliten su acceso a apoyos y trámites.

“Querétaro es un estado que ofrece muchas oportunidades y ese estado de Querétaro tan exitoso es gracias a su gente. Y esa gente, ese capital humano que distingue a Querétaro de otros estados, es gracias a ustedes. Gracias a la educación que nos dieron a todas esas niñas y niños que hoy son los profesionistas de nuestro estado”, expresó.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, reconoció el compromiso del magisterio jubilado y celebró que programas como este fortalezcan el acompañamiento hacia quienes concluyeron su etapa laboral.

“Ustedes fueron la inspiración de muchos que como a mí me inspiraron también para llegar a tomar la decisión de ser maestra. Y así ustedes, cuántas anécdotas y cuántas historias no podían escribir en un libro (…) cuántos momentos que no salieron las planeaciones que traíamos, pero cuántos otros que fueron muy exitosos y que además los compartíamos en esos consejos técnicos”, comentó.

De la misma forma, el secretario General de la Sección 24 del SNTE, Francisco Ramírez Labra, agradeció la labor del Gobierno del Estado para hacer efectivo el beneficio para las y los maestros jubilados.