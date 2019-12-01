Luis Donaldo Colosio Riojas destaca la importancia de la cercanía con la ciudadanía

Luis Donaldo Colosio Riojas destaca la importancia de la cercanía con la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 22:52:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 2026.- Luis Donaldo Colosio Riojas expresó su agradecimiento a la ciudadanía de Sonora tras una reciente visita al estado. A través de sus redes sociales, destacó la calidez y la generosidad con la que fue recibido, destacando la relevancia de escuchar las inquietudes y propuestas de la población.

Durante su recorrido, el político señaló que su compromiso principal es continuar construyendo soluciones de la mano de la gente, atendiendo tanto sus ideas como sus necesidades, y reforzando la cercanía con los ciudadanos.

Colosio Riojas afirmó que seguirá recorriendo distintas regiones del país con el objetivo de mantener un diálogo directo con la población. “La buena política es la que se hace en la calle”, comentó, enfatizando la importancia de un contacto constante y cercano con la ciudadanía.

Finalmente, destacó que su enfoque se centra en obtener resultados tangibles, dejando claro que la escucha activa y la interacción directa con la población son esenciales para generar políticas efectivas y comprometidas con la sociedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Relevan al Director de Seguridad Pública Municipal de Jiquilpan 
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
En el estado de Sonora, detienen a presunto responsable del feminicidio de su ex pareja buscado en Michoacán
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Más información de la categoria
Agaves, gallos y un mapa de Jalisco decoran letras monumentales en Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
Movimiento Ciudadano respalda a Luis Donaldo Colosio Riojas, pero sin definir candidaturas
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Comentarios