Luis Donaldo Colosio Riojas confirma que competirá por una gubernatura en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 19:03:37

Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- El senador, Luis Donaldo Colosio Riojas, confirmó que competirá por una gubernatura en las elecciones de 2027, aunque señaló que aún no está definido si será en Nuevo León o en Sonora.

“Es seguro que sí”, respondió al ser cuestionado sobre su intención de contender por un gobierno estatal, al tiempo que precisó que la decisión final se está tomando al interior de Movimiento Ciudadano y que no desea asumirla de manera unilateral.

El legislador mencionó que, por ahora, “los tiempos no son para definiciones”, pese a que diversas encuestas lo colocan con ventaja frente a quienes podrían convertirse en sus contrincantes en cualquiera de las dos entidades.

Colosio Riojas reiteró que respetará los procesos internos de su partido y que será en su momento cuando se dé a conocer la entidad por la que buscará competir en 2027.