Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer las políticas públicas deportivas, dar seguimiento al plan de trabajo y consolidar al deporte como una herramienta de cohesión social y desarrollo, la regidora Lucila Martínez Manríquez participó en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Morelia, en la que se abordaron distintos proyectos de reforma y revisó la elaboración del reglamento institucional.

Durante la reunión se abordaron importantes proyectos relacionados con la reforma al Acuerdo de Creación del Instituto, así como la elaboración de su reglamento institucional, acciones encaminadas a actualizar su marco normativo, fortalecer su organización y mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades deportivas del municipio.

La regidora destacó la importancia de fortalecer las instituciones municipales para que cuenten con mejores herramientas administrativas, jurídicas y financieras que les permitan cumplir sus objetivos y garantizar servicios deportivos de mayor calidad para las familias morelianas.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, Lucila Martínez ha impulsado desde el Cabildo diversas propuestas para mejorar las condiciones del deporte municipal, entre ellas la actualización integral del reglamento del IMCUFIDE, el fortalecimiento financiero del organismo y alternativas para recuperar y dignificar las unidades deportivas y canchas comunitarias.

Asimismo, ha planteado mecanismos de colaboración con el sector empresarial y comercial para contribuir al mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos, sin perder de vista que el acceso a la actividad física debe mantenerse al alcance de todas las personas, particularmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Lucila Martínez Manríquez subrayó que el deporte no debe entenderse únicamente como una actividad recreativa o competitiva, sino como una política pública que incide directamente en la salud, la prevención de las violencias, la formación de niñas, niños y jóvenes y la recuperación de los espacios de convivencia comunitaria.

Reiteró que continuará impulsando propuestas y dando seguimiento al trabajo institucional para que Morelia cuente con un IMCUFIDE más sólido, instalaciones dignas y oportunidades deportivas incluyentes, porque fortalecer el deporte significa también invertir en el bienestar, la seguridad y el desarrollo social de las familias morelianas.