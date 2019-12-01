Lucila Martínez acerca lentes gratuitos a estudiantes para que nada limite su aprendizaje

Lucila Martínez acerca lentes gratuitos a estudiantes para que nada limite su aprendizaje
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 18:58:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 1 de octubre de 2026.- Con el objetivo de contribuir al mejor desempeño escolar y al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, continúa impulsando el programa “Ver bien para aprender mejor”, mediante el cual se detectan problemas visuales y se entregan lentes graduados de manera gratuita a estudiantes.

Este jueves, la regidora estuvo en la Secundaria Federal No. 8 de Santa María de Guido, donde concluyó una jornada de entrega de lentes como parte de esta estrategia que suma esfuerzos entre la Secretaría de Educación del Estado, el DIF Morelia y la propia regidora.

Lucila Martínez Manríquez destacó que una adecuada salud visual es fundamental para que las y los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus capacidades dentro del aula, por lo que se mantienen acciones dirigidas a atender una necesidad que en muchas ocasiones puede pasar desapercibida.

El programa contempla la detección de problemas visuales en estudiantes de educación básica y media superior, así como la entrega de lentes graduados sin costo, con la finalidad de favorecer su desempeño académico, aprendizaje y calidad de vida.

La iniciativa se ha extendido a distintas colonias, comunidades y tenencias de Morelia, acercando atención a estudiantes que requieren apoyo para mejorar su visión y, con ello, sus condiciones para aprender.

“Ver bien es aprender mejor y soñar en grande”, expresó la regidora, al señalar que continuará sumando esfuerzos en todas aquellas acciones que representen beneficios concretos para la educación de niñas, niños y adolescentes.

Lucila Martínez refrendó así su compromiso de mantener una labor cercana a las comunidades educativas y de impulsar acciones que atiendan necesidades reales de las familias morelianas, particularmente cuando estas pueden incidir directamente en el desarrollo escolar de las nuevas generaciones.

A su vez, estudiantes y padres de familia agradecieron el apoyo mediante este programa, gracias al cual sus hijas e hijos mejoran sus condiciones de vida.

Más información de la categoria
Aseguran 64 máquinas tragamonedas durante operativos en Morelia
Protección Civil mantendrá protocolos de inspección en juegos mecánicos de la Feria de Querétaro
Cae en CDMX “El Cangreburguer”: golpe a célula ligada al crimen guerrerense
Juez ordena permitir comunicación de Ángel Aguirre con familiares y abogados
Más información de la categoria
Temían por su vida: El inesperado traslado de “El Macas” que sacude el caso Manzo
Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos
Michoacán: Morón y PT preparan respaldo a Torres Piña; acuerdo se concretaría en próximos días
AMLO reaparece desde Palenque, hace balance de su gobierno y presenta nuevo libro sobre la historia de México