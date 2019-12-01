Lucila Martínez acerca lentes gratuitos a estudiantes para que nada limite su aprendizaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 18:58:32

Morelia, Michoacán; 1 de octubre de 2026.- Con el objetivo de contribuir al mejor desempeño escolar y al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, continúa impulsando el programa “Ver bien para aprender mejor”, mediante el cual se detectan problemas visuales y se entregan lentes graduados de manera gratuita a estudiantes.

Este jueves, la regidora estuvo en la Secundaria Federal No. 8 de Santa María de Guido, donde concluyó una jornada de entrega de lentes como parte de esta estrategia que suma esfuerzos entre la Secretaría de Educación del Estado, el DIF Morelia y la propia regidora.

Lucila Martínez Manríquez destacó que una adecuada salud visual es fundamental para que las y los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus capacidades dentro del aula, por lo que se mantienen acciones dirigidas a atender una necesidad que en muchas ocasiones puede pasar desapercibida.

El programa contempla la detección de problemas visuales en estudiantes de educación básica y media superior, así como la entrega de lentes graduados sin costo, con la finalidad de favorecer su desempeño académico, aprendizaje y calidad de vida.

La iniciativa se ha extendido a distintas colonias, comunidades y tenencias de Morelia, acercando atención a estudiantes que requieren apoyo para mejorar su visión y, con ello, sus condiciones para aprender.

“Ver bien es aprender mejor y soñar en grande”, expresó la regidora, al señalar que continuará sumando esfuerzos en todas aquellas acciones que representen beneficios concretos para la educación de niñas, niños y adolescentes.

Lucila Martínez refrendó así su compromiso de mantener una labor cercana a las comunidades educativas y de impulsar acciones que atiendan necesidades reales de las familias morelianas, particularmente cuando estas pueden incidir directamente en el desarrollo escolar de las nuevas generaciones.

A su vez, estudiantes y padres de familia agradecieron el apoyo mediante este programa, gracias al cual sus hijas e hijos mejoran sus condiciones de vida.