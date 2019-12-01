Morelia, Michoacán. A 25 de noviembre de 2026.- Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha marcada por el asesinato de las hermanas Mirabal y que da inicio a 16 días de activismo. Gaby Molina señaló que la violencia contra mujeres y niñas no es un asunto privado, sino una violación a los derechos humanos que exige atención y justicia.

Recordó que, según el INEGI, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en México ha experimentado algún tipo de violencia. Como diputada local, impulsó y logró la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Michoacán, un paso fundamental para reconocer las distintas formas de agresión y fortalecer los mecanismos para atenderlas. También promovió la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y acciones legislativas contra la discriminación.

Su compromiso continuó con la creación de Mujeres Organizadas de la Izquierda (MODI), en 2015, y PAR:ES Mujeres por la Paridad, en 2018, organizaciones desde las que ha impulsado la formación, el liderazgo y la participación política de las mujeres, así como la eliminación de barreras que limitan el ejercicio de sus derechos.

Gaby Molina subrayó que los avances deben traducirse en justicia para las sobrevivientes, prevención de todas las formas de violencia y el fin de la impunidad. En Michoacán, 64.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha vivido algún tipo de violencia, de acuerdo con la última ENDIREH del INEGI. Reiteró que la igualdad, la libertad y una vida libre de violencia son derechos de todas: ni una mujer más víctima de violencia.