Luces, magia y alegría; inaugura Bedolla la Villa Navideña en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 21:51:02

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la inauguración de la Villa Navideña, espacio ideal para celebrar las fiestas decembrinas y convivir en familia, la cual estará abierta desde este sábado y hasta el próximo 7 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Para dar inicio, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, funcionarios estatales y cientos de asistentes, realizó el encendido de las luces navideñas que iluminan las diversas áreas, como la pista de hielo, el árbol de Navidad y el nacimiento monumentales, así como una alta variedad de juegos mecánicos.

En la pista de hielo, uno de los momentos destacados fue la presentación del patinador artístico, Donovan Carrillo, seleccionado nacional para los Juegos Olímpicos de Invierno. Su espectacular actuación de clase mundial cautivó a los visitantes, quienes disfrutaron de un gran momento.

Ramírez Bedolla invitó a las y los michoacanos a acudir para disfrutar de este sitio donde se podrán divertir al máximo en un ambiente navideño, lleno de magníficas experiencias.

En los juegos mecánicos se pueden encontrar la rueda de la fortuna, carrusel, carritos chocones, la torre, así como el Fun Factory, un laberinto de obstáculos donde los visitantes podrán pasar increíbles momentos.

La Villa Navideña ofrece adrenalina y diversión para todas las edades, y cuya entrada es totalmente libre. ¡Ven y vive la Navidad!