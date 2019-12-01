Los Reyes participa en Parlamento Regional para fortalecer agenda de derechos humanos: Humberto Jiménez

Zamora, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.– Con el compromiso de impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, participó en el Parlamento Regional desarrollado en la región de Zamora, un espacio plural de diálogo ciudadano.

Durante esta jornada, se abordaron temas prioritarios en materia de derechos humanos, entre ellos la salud, la protección de niñas, niños y adolescentes, la atención a personas en condición de movilidad humana, los derechos de las personas con discapacidad, así como la igualdad de género, la inclusión, los derechos culturales, ambientales, económicos y sociales.

El alcalde destacó la importancia de que municipios como Los Reyes se involucren activamente en estos ejercicios, donde la ciudadanía, colectivos y diversos sectores pueden expresar sus inquietudes y propuestas para fortalecer el marco normativo y las políticas públicas.

Entre los planteamientos expuestos por las y los participantes, resaltaron la necesidad de mejorar los servicios de salud, garantizar el acceso a medicamentos e infraestructura adecuada, fortalecer la atención a víctimas de violencia, así como impulsar acciones en favor de la accesibilidad, el medio ambiente y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Humberto Jiménez Solís reiteró que el Gobierno de Los Reyes mantendrá su disposición para sumarse a estos espacios de participación, convencido de que escuchar a la ciudadanía es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y con pleno respeto a los derechos humanos.