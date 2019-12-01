Los Reyes impulsa obras de agua potable para comunidades indígenas, con inversión superior a 8 millones de pesos

Los Reyes, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- El Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, puso en marcha dos importantes obras de perforación de pozos profundos en las comunidades de San Isidro y Tzirio, con una inversión conjunta superior a 8 millones de pesos, en beneficio directo de familias de origen indígena y rural.

En la comunidad de San Isidro se ejecuta un pozo con profundidad proyectada de 400 metros y una inversión de 5 millones de pesos, mientras que en Tzirio se construye otro de 220 metros, con una inversión de 3 millones de pesos. Ambas obras garantizarán el abasto de agua potable, mejorarán la calidad de vida de cientos de familias y contribuirán a reducir la brecha de rezago en infraestructura básica.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Humberto Jiménez Solís estuvo acompañado por Olivia Cázares, representante de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), y por el delegado de la CONAGUA, Roberto Arias, quienes reconocieron el compromiso del gobierno municipal por coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno en beneficio de las comunidades.

El presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una política pública centrada en el bienestar y la justicia social.

“El agua es vida y derecho de todos. En Los Reyes trabajamos con el corazón para que cada comunidad tenga acceso a servicios dignos, impulsando proyectos que fortalezcan la salud, la productividad y el desarrollo de nuestras familias”, expresó Humberto Jiménez Solís.

El edil resaltó que, además de la inversión en infraestructura, el Ayuntamiento ha priorizado la planeación sustentable y la gestión responsable de los recursos naturales, garantizando que las obras se realicen con criterios técnicos y ambientales que aseguren su funcionamiento a largo plazo.

Con estas acciones, reiteró que para su administración es una prioridad el desarrollo equitativo y sostenible, fortaleciendo la infraestructura hidráulica en comunidades indígenas y rurales, y demostrando que el trabajo conjunto y la gestión responsable generan resultados concretos que transforman vidas.