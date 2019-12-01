Los Reyes fortalece su imagen urbana y convoca a las familias a vivir la Caravana Navideña 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:28:50

Los Reyes, Michoacán, a 8 de diciembre del 2025.– Con el objetivo de ofrecer una imagen ordenada, limpia y digna para residentes y visitantes, el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Humberto Jiménez Solís realiza trabajos de mantenimiento en los principales accesos al municipio, reiterando su compromiso con el cuidado del entorno y la hospitalidad que caracteriza a Los Reyes.

En coordinación con el área de Servicios Públicos Municipales, se realizaron labores de limpieza, poda, pintura y rehabilitación de espacios en puntos estratégicos como el acceso por Aurrera, San Sebastián, la colonia Obrera, avenida Las Rosas y la entrada proveniente de Peribán. Aunado a las diversas acciones y obras que se realizan en distintos puntos del municipio.

En ese sentido, el alcalde subrayó que cada ntervención refleja el esfuerzo permanente por mejorar la imagen urbana y garantizar que quienes llegan a Los Reyes encuentren un municipio que los recibe con orden y calidez.

Al compartir estos avances, el presidente Humberto Jiménez destacó que “Los Reyes se prepara con cariño para recibir a su gente y a quienes nos visitan, porque la buena imagen también es bienestar para todos”.

En el marco de estas acciones, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la Gran Caravana Navideña, una celebración pensada para convivir en familia, compartir alegría y fortalecer la unión comunitaria en esta temporada decembrina.

“La magia de la Navidad nos recuerda que, cuando caminamos unidos, todo es más especial. Queremos que las familias vivan esta tradición con entusiasmo, que encendamos sonrisas y que sigamos construyendo la paz que nos une como comunidad”, expresó el edil.

Las y los interesados en formar parte de la Caravana pueden acudir a la Presidencia Municipal, a la Dirección de Turismo, o comunicarse al 354-545-4554.