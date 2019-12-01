Los Reyes conmemora el 109 Aniversario de la Constitución Política de México

Los Reyes conmemora el 109 Aniversario de la Constitución Política de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 20:42:22
Los Reyes, Michoacán, a 5 de febrero del 2026.– En el marco del 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó la conmemoración de esta fecha histórica, reafirmando el compromiso de su gobierno con la legalidad, la justicia y el bienestar social.

Durante el acto cívico, el alcalde destacó que la Constitución es el pilar que da sustento a la vida democrática del país y guía el actuar de los gobiernos para garantizar los derechos y libertades de las y los ciudadanos. “Los principios de justicia y libertad que emanan de nuestra Constitución son la base sobre la que construimos el presente y el futuro de Los Reyes”, expresó.

Humberto Jiménez Solís subrayó que respetar y hacer valer la ley es una responsabilidad permanente de quienes ejercen el servicio público. “Gobernar con apego a la Constitución es servir con honestidad, responsabilidad y compromiso a nuestra gente”.

En esta conmemoración participaron diversas instituciones educativas del municipio, así como familias reyenses y funcionarios del Ayuntamiento, quienes se sumaron al acto cívico en un ambiente de respeto y reflexión, fortaleciendo los valores cívicos y el sentido de identidad nacional entre la comunidad.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará trabajando bajo los principios constitucionales, impulsando acciones que fortalezcan el estado de derecho y contribuyan a un municipio más justo, ordenado y con mayores oportunidades para todas y todos.

