Los Reyes celebra el Día del Hijo Ausente y reconoce el invaluable aporte de sus migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 20:08:35

Los Reyes, Michoacán, a 29 de diciembre del 2025.– Con el mensaje “Bienvenidos a casa, familia”, el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, celebró el Día del Hijo Ausente, una fecha significativa para honrar a las y los migrantes que, pese a la distancia, mantienen un profundo vínculo con su tierra natal.

La jornada conmemorativa incluyó una misa de acción de gracias, encuentros deportivos de fútbol y una gran convivencia familiar, en un ambiente de unidad, alegría y reencuentro, donde participaron migrantes originarios del municipio y sus familias.

Durante el evento, el presidente municipal expresó su reconocimiento al Club de Migrantes Los Reyes, agradeciendo de manera especial la donación de sillas de ruedas destinadas al DIF Municipal, un gesto solidario que contribuirá a mejorar la calidad de vida de personas que más lo necesitan.

Asimismo, se rindió un sentido homenaje al señor Amado López, destacando su legado, compromiso y aportaciones en beneficio del municipio de Los Reyes, recordándolo como un ejemplo de amor y entrega a su comunidad.

Humberto Jiménez Solís subrayó que las y los migrantes son parte fundamental del desarrollo social y económico del municipio, reiterando que Los Reyes es su casa, sin importar las fronteras.

“Nuestra gente no tiene fronteras; su esfuerzo, identidad y corazón siempre están presentes en Los Reyes”.

El presidente municipal afirmó que su gobierno mantendrá un respaldo permanente a las y los migrantes y a sus familias, reconociendo su esfuerzo, sacrificio y aportaciones al municipio. “En esta administración siempre tendrán apoyo, cercanía y puertas abiertas; nuestros migrantes y sus familias son una prioridad y parte fundamental de Los Reyes”.