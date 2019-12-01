Los resultados de aprobación reflejan un gobierno que atiende en territorio y da resultados al pueblo: Alexis Velázquez

Huandacareo, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- El coordinador de los alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez, reconoció que el 62% de aprobación ciudadana que registra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de acuerdo con la encuesta de Enkoll para El Universal, es reflejo de un gobierno que atiende directamente a la gente, es transparente en sus finanzas y ha enfrentado con responsabilidad los rezagos históricos del estado.

“Este respaldo ciudadano es resultado de una forma distinta de gobernar: cercana al pueblo, honesta y con resultados visibles en todos los municipios. En Michoacán hay un gobierno que trabaja en territorio, que escucha y que resuelve”, afirmó Velázquez.

El también presidente municipal de Huandacareo destacó que los avances en infraestructura de movilidad, educación, salud y el fortalecimiento de las finanzas públicas son una muestra del cambio que ha consolidado la Cuarta Transformación en el estado.

“Hoy se gobierna con planeación, con obra pública que mejora la vida de la gente y con finanzas ordenadas. Ese es el sello del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y de los gobiernos municipales de Morena en Michoacán”, subrayó.

Finalmente, Alexis Velázquez señaló que la ventaja de Morena rumbo al 2027, mostrada en la misma encuesta, confirma que la ciudadanía confía en la continuidad del proyecto humanista que encabeza el gobernador y que los gobiernos municipales seguirán fortaleciendo esta ruta de transformación.

“La gente sabe distinguir entre los gobiernos que simulan y los que cumplen. En Michoacán, la Cuarta Transformación está viva y se siente en las comunidades, en los caminos y en los hogares”, concluyó.