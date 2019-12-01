Los pueblos originarios son raíz, identidad y futuro de Michoacán: Fabiola Alanís destaca la K’uínchekua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:24:31

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que reconocer y fortalecer la cultura de los pueblos originarios es una tarea fundamental para construir un Michoacán con justicia histórica, identidad y desarrollo con raíces.

Al referirse a la celebración de la K’uínchekua, que se realizará del 13 al 15 de marzo, la legisladora destacó que este encuentro representa una de las expresiones culturales más significativas del estado, al reunir a las y los portadores de la tradición que mantienen vivas las lenguas, danzas, música, saberes y formas de organización comunitaria de las regiones indígenas.

“La K’uínchekua es una celebración de la memoria y de la dignidad de nuestros pueblos. Es el reconocimiento de que la historia de Michoacán no puede entenderse sin la fuerza cultural, social y comunitaria de los pueblos originarios”, expresó.

Fabiola Alanís señaló que durante siglos las comunidades indígenas han sido guardianas de la identidad, del territorio, de la cultura y de formas de organización colectiva que hoy representan también alternativas para el desarrollo con justicia social.

“Los pueblos originarios no solo preservan tradiciones; han construido conocimientos, formas de convivencia comunitaria y una relación respetuosa con la tierra que hoy son fundamentales para pensar el futuro”, sostuvo.

La diputada subrayó que actividades como la K’uínchekua permiten que las comunidades compartan con el público la riqueza de su historia y su cultura, pero también contribuyen a fortalecer el reconocimiento social y político de los pueblos originarios como protagonistas del presente de Michoacán.

Asimismo, destacó que este tipo de encuentros culturales impulsan el turismo cultural y generan oportunidades económicas para las comunidades, al tiempo que fortalecen el orgullo por las raíces y la diversidad del estado.

“Cuando celebramos nuestras raíces también estamos reconociendo el aporte de los pueblos originarios a la construcción de nuestra identidad colectiva. Michoacán es grande por su diversidad cultural”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís invitó a las y los michoacanos, así como a visitantes de todo el país, a participar en esta celebración cultural y a conocer de cerca la riqueza de las comunidades originarias.

“La K’uínchekua es una invitación a mirar a nuestros pueblos con respeto, con orgullo y con gratitud. Es una oportunidad para reconocer que la grandeza cultural de Michoacán vive en sus comunidades”, concluyó.