Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- Los programas sociales no llegan al campo, porque desde el oficialismo los eliminaron y ahora los campesinos no aguantan más, de ahí que salgan a protestar, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, al considerar urgente un incremento en el presupuesto federal y estatal al sector agroalimentario, así como regresar los apoyos gubernamentales.

“¿Por qué no hay programas sociales para los campesinos?, ¿por qué no hay programas sociales para los maiceros que sí trabajan, que sí producen?, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno?, no está sacando de la pobreza a nadie”, dijo.

Recordó que el presupuesto actual que tiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el ámbito federal y estatal, alcanza solamente para el gasto corriente y no tienen margen de maniobra para apoyar “a los maiceros, para apoyar a los aguacateros, para apoyar a productores de toronja, de mango, no hay. Si quieren dar un apoyo para un implemento agrícola, no lo pueden dar, no tienen el presupuesto”.

Indicó que, los apoyos sociales para el campo son los más necesarios, y deben ser estímulos para que los campesinos hagan producir la tierra, los emprendedores generen empleos, hagan negocios y que la economía se mueva, por sí solos los programas gubernamentales no sacan a nadie de la pobreza, hacen dependientes a quienes los reciben.

“Lo que le están haciendo a México es un mal a largo plazo. Allá está la presidenta en China presumiendo ya la disminución de la pobreza. Eso no es disminuir la pobreza. Si tú quieres presumir la reducción de la pobreza, es cuando los mexicanos estén trabajando en empresas, en industrias, en la tierra, haciéndola producir y que lo que se produce valga, entre al comercio, comercialice aquí en México, se exporta al extranjero. Eso es sacar a la gente de la pobreza, no hacerlos dependientes de un programa asistencialista”, mencionó.

Finalmente, Memo Valencia recordó el exhorto que realizó desde el Congreso de Michoacán, el cual fue aprobado por unanimidad, para que, desde el Presupuesto de Egresos del Estado se fortalezca al campo michoacano con la dotación, al menos, del 2 por ciento del recurso total que ejercerá la administración el próximo año.

Acompañaron, la secretaria general, María del Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Operación Política, Brenda Garnica; de Innovación Digital, Verónica Gómez; y de Gestión Social, Bladimir González; así como el dirigente de la Confederación Nacional Campesina de Michoacán, Felipe Contreras; la regidora de Morelia y dirigente de ONMPRI Michoacán, Edna Martínez; y Carlos Augusto González, dirigente en Morelia de la CNC.