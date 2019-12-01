En Carapan, Michoacán detienen a 2 personas, una de ellas presuntamente vinculada a grupo criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 13:47:45

Morelia, Michoacán, 29 de marzo del 2026.- Luego de una agresión en contra de elementos de la Guardia Civil en la comunidad de Carapan, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó el operativo Blindaje Zamora, acción que derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de armamento, droga y vehículos.

Sobre el particular se informó que durante las labores de reconocimiento en la zona, los elementos estatales localizaron y destruyeron dos campamentos presuntamente utilizados para actividades ilícitas. Asimismo, se incautó un vehículo, una motocicleta, aproximadamente 5 gramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina y equipo táctico, entre el que destaca un casco balístico y un uniforme con características de la Guardia Nacional.

Cabe señalar que, de acuerdo con labores de investigación, una de las personas aseguradas estaría probablemente relacionada con un grupo delictivo que opera en la zona.

Las acciones fueron realizadas mediante recorridos de prevención y vigilancia, enfocados en la localización de los agresores, así como en la inhibición del trasiego de sustancias ilícitas en esta región.

Las personas y objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.