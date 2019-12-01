Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 18:25:06

Morelia, Michoacán, 24 de Noviembre de 2026.- Con la participación de más de 55 ponentes fue todo un éxito la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos que organizó la Red de Apoyo con Brissa Arroyo en el Congreso del Estado.

En el acto de inauguración, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez sostuvo que "los derechos humanos se defienden desde el corazón de la comunidad, no solo en las oficinas o desde las Leyes".

La Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos es un espacio para compartir ideas, escuchar distintas voces e intercambiar experiencias sobre cómo podemos avanzar hacia el ejercicio pleno de nuestros derechos y transitar a la construcción de paz.

"Hoy nos convoca una causa que está por encima de cualquier diferencia: la dignidad humana", expresó Brissa Arroyo, la Diputada de la Ciudadanía.

Los derechos humanos comienzan cuando somos capaces de reconocer la dignidad del otro y entender que su lucha también nos compromete.

Esta Cumbre nace de una iniciativa ciudadana, porque estoy convencida de que la transformación de nuestra sociedad no puede depender exclusivamente de las instituciones, resaltó.

Necesitamos una ciudadanía informada, participativa, consciente de sus derechos y dispuesta a defender los derechos de los demás.

Para quienes estamos aquí presentes, sin importar nuestro origen, hablar de derechos humanos es hablar de un tema siempre vigente, pero también complejo, porque en él convergen distintas realidades, culturas y perspectivas.

"Para nadie es desconocido que en algunos aspectos de los derechos humanos existen grandes retos para cumplirle cabalmente a la sociedad mexicana", dijo Brissa Arroyo.

Defender los derechos humanos también significa prevenir las condiciones que generan violencia, exclusión y desigualdad.

Desde el Poder Legislativo y en la Red de Apoyo, Brissa Arroyo se ha enfocado en rescatar valores, fortalecer la convivencia en comunidad y abrir caminos reales para que niñas, niños, jóvenes y familias encuentren alternativas frente a los desafíos que enfrentan.

Los derechos humanos no son una concesión de los gobiernos, no son privilegios y tampoco son una aspiración lejana.

Son derechos inherentes a todas las personas, por ello

cuando enseñamos a las nuevas generaciones a reconocer su valor, a cuidar su entorno y a respetar la vida, estamos sembrando paz.

La Red de Apoyo con Brissa Arroyo promueve igualdad, justicia, libertad, educación, vida digna, trabajo, bienestar y la cultura, y se pronuncia a favor de una amplia participación ciudadana.

Mary Shuttleworth, fundadora de Youth for Human Rights, organización internacional que promueve derechos en las juventudes, hizo un reconocimiento a la Diputada Brissa Arroyo por su visión ciudadana y por su trabajo a favor de los derechos humanos "eres una inspiración para todos".

Mary Shuttleworth, destacó la importancia de los derechos de las mujeres, jóvenes, comunidades indigenas y demás sectores.

"Cuando un sector queda excluido nos perdemos la oportunidad de conocer lo que pueden aportar y si les damos voz así tienen una herramienta para construir paz", resaltó Mary Shuttleworth.

Destaca conferencias como la “Seguridad profesionalismo y humanismo", por José Pablo

Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Banco de Leche Humana, Feminismo, Educar para la paz, el Derecho del Agua, Justicia Cívica, entre otros.