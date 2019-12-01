Lorena García admite necesidad de actualizar legislación del agua pero no aprueba propuesta federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:30:57

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- La diputada federal, Lorena García Jimeno Alcocer, reconoció la necesidad de actualizar la legislación en materia de agua, pero advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal podría generar un impacto negativo en la economía al centralizar el control de los derechos de uso de aguas nacionales en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Explicó que, si bien la medida podría tener un aspecto positivo al ordenar y concentrar las concesiones en una sola instancia, también implicaría riesgos al no estar acompañada de inversión suficiente en infraestructura.

“Esto va a frenar la actividad económica, porque al centralizar sin tener inversión en Conagua, se limitará el uso de los derechos de agua”.

Destacó que sectores como la agroindustria, la iniciativa privada y el campo serían los más afectados, pues dependen de trámites ágiles para garantizar el acceso al recurso.

Recordó que actualmente el 75 por ciento del agua destinada al campo se desperdicia, debido a la falta de tecnificación, y criticó que la propuesta no atienda esta problemática.

Informó que se espera la realización de un Parlamento Abierto en la Comisión de Recursos Hidráulicos durante esta semana, luego de que la sesión anterior se suspendiera por la toma de la Cámara.

“Esperamos que se escuche a todos los interesados en el uso del agua y que la industria, las empresas y el campo levanten la voz”.