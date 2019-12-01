Logra Michoacán reducción histórica en homicidio doloso después de 9 años: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 17:01:45

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Michoacán registró en noviembre su mes más seguro en casi nueve años, al presentar la cifra más baja de homicidios dolosos, informó el fiscal general Carlos Torres Piña.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario detalló que la entidad logró una reducción del 45 por ciento en víctimas de homicidio respecto a octubre, además de alcanzar ocho días consecutivos sin asesinatos, un récord reciente.

Torres Piña destacó que, gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y al trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales, también disminuyeron otros delitos de alto impacto: la extorsión bajó 17.2 por ciento; el robo de vehículo, 18.4 por ciento; el robo a transeúnte, 25.5 por ciento; el robo a casa habitación, 4.8 por ciento, y el robo a negocio, 17.9 por ciento.

El funcionario destacó que las detenciones por extorsión y secuestro aumentaron, al pasar de 113 en 2024 a 143, en lo que va de 2025.

En cuanto a investigaciones relevantes, reportó avances en el caso del homicidio de Carlos Manzo, en el que se han realizado 274 diligencias y se han cumplimentado órdenes de aprehensión, incluida la del presunto autor intelectual Jorge Armando “N” y siete escoltas del edil.

Sobre el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, confirmó que ya existen órdenes de captura contra los presuntos responsables, César Alejandro “N”, alías “El Botox” y Jonathan “N”, alías “El Timbas”.

Torres Piña cerró su informe asegurando que la coordinación entre los tres niveles de gobierno sigue siendo clave para reducir la violencia en el estado.