"Lo que quiere la población es agua, drenaje, caminos, seguridad y transporte"; indicó Ulises Gómez de la Rosa

Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Es lamentable que el Congreso Local priorice reconocimientos simbólicos pues carecen de políticas públicas y recursos que mejoren la calidad de vida de la comunidad lo que constituye una acción desconectada de las verdaderas necesidades por encima de necesidades reales, afirmó, Ulises Gómez de la Rosa, diputado del Grupo Legislativo de Morena.

“No nos equivoquemos, con todo respeto no es la prioridad a resolver en Santa Rosa Jáuregui; lo que quiere la población es agua, drenaje, caminos, seguridad, transporte, regulación de la tierra, no podemos traicionar al pueblo con reconocimientos superfluos; lo que exige son servicios, obras y justicia social”.

Esto, luego de que con 12 votos a favor y 11 en contra, el Pleno de la Legislatura Local aprobó el Decreto por el cual se declara a las carnitas de Santa Rosa Jáuregui como platillo patrimonio cultural en el estado de Querétaro.

Al hacer uso de la tribuna, Gómez de la Rosa consideró que esta declaratoria es una medida, sin sentido social y una traición a las verdaderas necesidades del pueblo. “Qué lamentable es lo que estamos tratando en esta sesión de Pleno, huele a traición”.

Destacó que, si bien las carnitas representan un elemento histórico y cultural importante para la identidad del pueblo, este tipo de reconocimientos no resuelven los problemas urgentes de la población, como el acceso al agua, drenaje, caminos, seguridad, transporte y regulación de la tierra.

Aseguró que la Comisión de Turismo no tiene facultades legales para emitir este tipo de declaratoria, ya que la Ley para la Cultura y las Artes del Estado establece que corresponde al Ejecutivo estatal. Además, advirtió que otorgar un título simbólico.

Reconoció la importancia económica de las carnitas, actividad que genera empleo y aporta impuestos al municipio, pero enfatizó que esta declaratoria no es necesaria para que la labor de los vendedores sea valorada.

“Mi reconocimiento y admiración a quienes se dedican a esta actividad, pero las carnitas se venden por sí solas, no necesitan de un papelito para justificar tan productiva actividad”.

Denunció que, esta medida refleja una estrategia de pan y circo, característica de gobiernos que buscan distraer a la ciudadanía de problemas estructurales.

Recordó los hechos recientes por las lluvias del 22 de agosto en colonias como San Pedrito Peñuelas, Menchaca, Santa María Magdalena y Carrillo Puerto, las cuales dejaron pérdidas materiales y humanas, por lo que resaltó la importancia de priorizar la atención a los ciudadanos sobre los actos simbólicos.