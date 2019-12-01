Llevemos a Michoacán, y Morelia a dar el siguiente paso: Ernesto Núñez rinde cuentas de su segundo año legislativo

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- “Hoy vengo a rendirles cuentas a los ciudadanos de mi segundo año como diputado federal”, expresó Ernesto Núñez Aguilar al presentar su informe legislativo, un mensaje centrado en la rendición de cuentas, la vocación de servicio y la unidad por Michoacán.

El legislador federal informó que durante este segundo año presentó trece iniciativas con un solo propósito: que la ley llegue y transforme la vida de las personas. Entre ellas mencionó la noticia criminal, la protección de testigos, el castigo a quien droga a una persona mediante una bebida, que los adolescentes que cometen delitos graves respondan ante la ley, el Crédito Pensión, el registro de personas sin identidad y el combate a la usurpación de funciones médicas. “Leyes concretas para problemas concretos”, resumió.

Subrayó que la labor legislativa no se limita a los escritorios y las curules: “también es estar en la calle, con las personas que nos eligieron”. Afirmó que no han dejado de recorrer Morelia colonia por colonia y tenencia por tenencia, no solo para escuchar, sino para llevar soluciones.

Destacó el avance de la Ley Cazzu, que nació en el Congreso de Michoacán y hoy se impulsa a nivel nacional, con referencia internacional. Su principio, dijo, es claro: “la ausencia de uno de los padres no puede convertirse en un obstáculo para los derechos de sus hijos”. Relató que un particular intentó frenarla mediante un amparo que fue desechado, y sentenció: “Ningún interés particular está por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En su mensaje planteó que legislar no basta y que Michoacán debe decidir si avanza o se queda en el pasado. Señaló que la entidad ocupa el lugar 30 de 32 en competitividad según el IMCO 2026, no por falta de potencial, sino de condiciones, y presentó la propuesta Michoacán Competitivo, construida con el sector empresarial, que contempla seguridad para quien invierte, puerto seco y corredor industrial en Morelia, nueva autopista Morelia–CDMX, agroindustria con más valor, talento que se quede y turismo global. Pidió al Gobernador dar el primer paso en su último año de gobierno y al coordinador estatal de la Cuarta Transformación hacer suyo el proyecto.

Refrendó que el Partido Verde está sumado de tiempo completo al proyecto de transformación en Michoacán, “sin chantajes y sin regateos”, y que desde el Congreso Federal han acompañado con nivel político las propuestas de la Presidenta de la República para dar estabilidad y gobernabilidad al país.

“Detrás de cada cifra hay una familia con nombre: más de 7 mil familias y 120 mil personas que hoy saben que el Verde sí llega”, afirmó. Recordó que la vocación de servicio no se declara, se demuestra todos los días: “es escuchar a la gente, regresar cuando se prometió regresar y decir la verdad, aunque sea difícil”.

Sostuvo que Michoacán no necesita empezar de cero, sino dar el siguiente paso, lo que requiere decisión para hacer mejor gobierno, generar confianza y pensar a largo plazo. “La competitividad de Michoacán no está en el futuro, sino en el presente. ¿Estamos listos para tomarlo? Yo estoy listo. ¿Y ustedes?”, concluyó.