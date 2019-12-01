Llevan Foro de Ciberseguridad a Angamacutiro, Michoacán; Fiscal invita a las y los jóvenes a reconectar con su familia y comunidad

Llevan Foro de Ciberseguridad a Angamacutiro, Michoacán; Fiscal invita a las y los jóvenes a reconectar con su familia y comunidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:06:56
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Angamacutiro, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán, participó en el Foro de Ciberseguridad “Desconék-tate, Reconék-tate”, realizado en la Escuela Secundaria Técnica No. 31 de este municipio, donde convivió con estudiantes, madres, padres de familia y docentes.

Durante su intervención, compartió un mensaje enfocado en el valor de las relaciones humanas, al señalar que “más allá de cualquier acción, hay algo muy importante: la familia, los amigos, el entorno; ahí es donde empieza todo”.

En ese sentido, mencionó los cambios que ha traído la tecnología en la forma de comunicarnos, destacando que “hoy es más fácil enviar un mensaje que tocar una puerta”, por lo que invitó a las y los jóvenes a mantener cercanía con su entorno.

Igualmente, el Fiscal General exhortó a cuidar los vínculos más importantes: “No descuiden a sus amigos, pero sobre todo, no descuiden a su familia”, al considerar que estos espacios representan apoyo y protección.

Asimismo, resaltó que la tecnología puede ser una aliada cuando se usa con responsabilidad: “No se trata de dejarla, sino de aprender a usarla bien, como una herramienta que les ayude a crecer”.

También subrayó que la prevención se construye en lo cotidiano, en las decisiones diarias y en la convivencia, destacando la importancia de fortalecer la comunicación en casa y con las amistades.

Finalmente, Torres Piña invitó a las y los jóvenes a valorar la vida fuera de las pantallas: “No cambien lo real por lo virtual. Salgan, convivan, construyan recuerdos”, destacando que una comunidad unida es clave para un mejor futuro.

Con estos espacios, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía, promoviendo la prevención, el diálogo y el acompañamiento, especialmente entre las juventudes.

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