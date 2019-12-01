Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 15:51:33

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Con atención directa a las necesidades de la ciudadanía y el fortalecimiento de la organización social, la diputada local Xóchitl Ruiz González sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación del Progreso y Avance Social A.C., en Morelia, donde realizó la entrega de escrituras y brindó apoyo en diversas gestiones para dar continuidad a los proyectos de esta agrupación.

Durante la reunión, la legisladora conoció de primera mano las necesidades, planteamientos y objetivos de sus integrantes, refrendando la importancia de mantener una comunicación cercana y establecer mecanismos de acompañamiento que permitan avanzar en soluciones concretas.

La diputada agradeció la recepción de su presidente, Alfonso Torres Díaz, así como de su representante legal, Jorge Enrique Torres Bedolla, quienes compartieron el trabajo que desarrolla la asociación y los retos que enfrentan para fortalecer sus actividades.

Xóchitl Ruiz destacó que el trabajo legislativo también debe mantenerse vinculado con la realidad de las colonias y organizaciones sociales, porque escuchar, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas son acciones fundamentales para que los apoyos y las respuestas institucionales lleguen a quienes los necesitan.

Subrayó que la entrega de escrituras y el respaldo en distintas gestiones representan pasos importantes para brindar certeza y acompañamiento a las familias, además de fortalecer los esfuerzos colectivos que contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

Finalmente, Xóchitl Ruiz reiteró su disposición de continuar trabajando en territorio, cerca de la gente y en coordinación con las organizaciones sociales, convencida de que sumar voluntades y atender las necesidades desde su origen permite construir mejores condiciones de bienestar para las y los michoacanos.