Lleva la FGE de Michoacán una jornada informativa a la UNICLA en su plantel de Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 21:14:44
Zitácuaro, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el uso responsable de la tecnología, la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo una jornada informativa dirigida a estudiantes de la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA), en su plantel Zitácuaro.

Durante la actividad, el analista de la Policía Cibernética, Emilio Daniel Mercado Herrera, compartió con más de 150 jóvenes herramientas y recomendaciones para proteger su información personal en el entorno digital, además de advertir sobre los riesgos que implica el uso inadecuado de redes sociales y plataformas en línea, particularmente para niñas, niños y adolescentes.

El especialista también enfatizó la importancia de denunciar de manera inmediata cualquier conducta sospechosa o ilícita en internet, recordando que la Policía Cibernética brinda orientación y acompañamiento a quienes pudieran resultar afectados.

Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad estudiantil a promover prácticas de navegación segura dentro de sus hogares y a rechazar cualquier tipo de violencia en el ciberespacio, con el fin de contribuir a una convivencia digital más sana.

Con estas acciones, la Fiscalía estatal reafirmó su compromiso de continuar impulsando actividades formativas que fortalezcan la participación ciudadana y la construcción de entornos digitales seguros en la entidad.

