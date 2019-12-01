Llega “Salud en Movimiento” a San Ángel con servicios médicos, activación física y atención integral para las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:09:28

Villa Morelos, Michoacán, a 3 de diciembre 2025.– El programa “Salud en Movimiento” llegó este día a la comunidad de San Ángel, acercando servicios médicos y actividades preventivas que fortalecen el bienestar de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Así lo destacó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, quien informó que esta estrategia municipal se ha convertido en un pilar del gobierno local, al llevar atención directa y gratuita a cada rincón del municipio.

“Estamos construyendo un Morelos más sano, más informado y más acompañado. ‘Salud en Movimiento’ es un programa pensado para la gente y para sus necesidades reales”, afirmó.

Durante la jornada se brindaron servicios de medicina general, salud visual, salud mental y salud bucal, permitiendo evaluaciones, orientación y detecciones oportunas. Asimismo, como parte de las acciones de prevención, también se realizó una dinámica de activación física que incentivó la participación comunitaria y el movimiento saludable.

Cabe destacar que el programa integró actividades educativas y recreativas, como “Jugando Aprendo”, un espacio lúdico para niñas y niños donde se fortalecen habilidades socioemocionales y hábitos saludables. Y, para apoyar a las familias asistentes, el municipio realizó la distribución de cobijas, un gesto solidario ante la temporada invernal.

Julio César Conejo Alejos reiteró que su administración continuará llevando este programa a todas las comunidades, con la convicción de que la salud preventiva y el acompañamiento comunitario son claves para el desarrollo integral.

“Este gobierno está en movimiento, trabajando con causas y escuchando a la gente. San Ángel es muestra de que cuando acercamos servicios, cambiamos vidas”, enfatizó.