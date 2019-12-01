Llega a tiempo a tu boda: tienes hasta mañana 12 de febrero para registrarte para la ceremonia masiva

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de Gobierno convoca a las parejas interesadas en participar en la jornada estatal de bodas colectivas para que acudan a las oficialías del Registro Civil, ya que el jueves 12 de febrero es el último día para entregar la documentación requerida y así poder contraer matrimonio civil el próximo 14 de febrero.

Esta jornada permitirá a los contrayentes formalizar su unión de manera gratuita en alguna de las 33 sedes habilitadas en el estado, lo que garantiza certeza jurídica para las familias. En el caso de Morelia, la ceremonia se realizará en la Plaza Morelos, con la participación de quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos establecidos.

Para participar, las parejas deben ser mayores de edad, presentar acta de nacimiento reciente, exámenes prenupciales o certificado médico con vigencia no mayor a 15 días, identificación oficial vigente en original y copia, así como dos testigos por cada contrayente. Cabe destacar que, exclusivamente en Morelia, es obligatorio presentar el comprobante de asistencia a las pláticas prematrimoniales del Consejo Estatal de Población (Coespo).

La Secretaría de Gobierno reiteró el llamado a completar el trámite a más tardar el 12 de febrero. Esta fecha es el límite definitivo para que las parejas interesadas puedan participar en la jornada de matrimonios gratuitos, la cual se llevará a cabo de manera simultánea en diversas regiones de Michoacán.