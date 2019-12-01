Llaman cristianos en Querétaro a defender la vida

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- La pastora Denisse Bustos Martínez del Consejo Consultivo Cristiano, afirmó que esta organización está compuesta por más de 20 pastores y más de 15 mil congregados y la primera barra de abogados cristianos en Querétaro, por lo que tiene la misión de trabajar por la defensa de vida, la familia y la libertad religiosa para construir una sociedad fuerte.

Expresó que se tendrán reuniones las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la finalidad de establece coincidencias en torno a la defensa de la vida, y en pro de la familia.

“Queremos expresar el posicionamiento del sector evangélico con respecto a la despenalización del aborto y la vida; o solamente hablamos por la parte evangélica o por la parte religiosa que muchos pueden decirnos; hablamos como mujeres, como ciudadanas y como madres de familia; somos ese Consejo Consultivo todavía formado por libres mujeres y hombres evangélicos de todos el estado”, dijo.

Por su parte, el abogado del Consejo, Víctor Escobar reprobaron el actuar y posicionamiento de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como de las colectivas que promueven la despenalización del aborto.

Recalcó que es una crítica para aquellos que se escudan y utilizan como bandera política el caso de la Esmeralda “N”, quien fuera encarcelada de forma injusta, ya que el responsable de la violación de la menor continúa impune.

“El aborto no frena a los agresores, a los pedófilos ni a los abusadores sexuales; las leyes en contra de estas conductas sí; hasta el día de ayer, la figura no ha sido despenalizada en el estado; sabemos que hay opacidad y que ahora se consiguen medicamentos incluso por paquetería, pero seguimos totalmente en contra de esas acciones”, aseveró el abogado.

Recalcaron que desde el Consejo Consultivo se están generando acciones para promover la adopción como alternativa para aquellas mujeres que decidan continuar con un embarazo, pero por alguna circunstancia no puedan asumir la crianza de un hijo.

Un hijo siempre será una bendición, no un problema, defender a la niñez y fortalecer el núcleo familiar”, concluyó Denisse Bustos.