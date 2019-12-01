Llama Xóchitl Ruiz a visibilizar y atender de raíz la problemática de niñas y niños en situación de calle

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Niñas y los Niños en Situación de Calle, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura local e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hizo un llamado a visibilizar esta realidad y a impulsar acciones concretas para garantizar el respeto a sus derechos.

La legisladora señaló que esta fecha debe ir más allá de una conmemoración, convirtiéndose en un punto de reflexión sobre una problemática que por años ha permanecido en segundo plano, pese a involucrar a miles de niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad.

“Es momento de dejar de verlos como invisibles. Detrás de cada niña o niño en la calle hay historias marcadas por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades. No podemos ser indiferentes”, expresó.

Xóchitl Ruiz González subrayó que, tanto a nivel nacional como en Michoacán, la situación de la infancia en calle refleja profundas desigualdades sociales, donde factores como la precariedad económica, el trabajo infantil y la desintegración familiar inciden directamente en el desarrollo de las y los menores.

En ese sentido, advirtió que una proporción importante de la niñez en el país enfrenta condiciones que vulneran sus derechos básicos, como el acceso a la educación, la salud y una vida libre de violencia, lo que incrementa el riesgo de que muchos terminen viviendo o trabajando en la vía pública.

Asimismo, destacó que en Michoacán persisten retos importantes, donde miles de niñas, niños y adolescentes crecen en contextos de pobreza o incluso desplazamiento por violencia, situaciones que agravan su condición y limitan sus oportunidades de desarrollo.

La diputada explicó que es fundamental comprender que existen distintas realidades dentro de este fenómeno: por un lado, menores que trabajan en espacios públicos pero mantienen vínculos familiares, y por otro, aquellos que han perdido completamente ese lazo y viven de manera permanente en la calle.

Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a la sociedad en su conjunto, a generar políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de esta problemática.

“No basta con atender las consecuencias; necesitamos ir al origen, combatir la pobreza, fortalecer a las familias y garantizar entornos seguros para nuestras niñas y niños. Su presente y su futuro no pueden seguir siendo ignorados”, concluyó.