Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, hizo un llamado a la sociedad en general a no bajar la guardia ante cualquier hecho que continúe violentando a las mujeres.

En el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el congresista recordó que la justicia debe dejar de ser un privilegio para unas y unos cuantos, pues es un derecho humano.

"Que la justicia no sea un privilegio, sino el derecho de cada mujer a caminar libre, vivir sin miedo y llegar siempre a salvo a casa", expresó el líder parlamentario tras asistir al acto conmemorativo por el 25N que se llevó a cabo en el patio del recinto legislativo michoacano.

Reyes Galindo recordó que en el Congreso de Michoacán, se ha avanzado en los derechos de las mujeres, pero aún hay mucho por hacer: " el compromiso sigue firme, mientras haya una sola mujer violentada no pararemos", aseguró.

Destacó que desde su trinchera, ha insistido en una agenda pro mujer, en la que ha presentado diversas iniciativas para erradicar cualquier tipo de violencia, e incluso algunas ya son decretos como la tipificación de la Violencia Obstétrica, la Protección de los Derechos Menstruales en el ámbito laboral y escolar, así como la tipificación de la sumisión química, entre otras.

Por último, el líder de la bancada petista mencionó que continuará trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género hasta que ninguna mujer sufra este tipo de situaciones.