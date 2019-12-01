Llama PC a extremar precauciones en la Costa y Sierra ante paso del huracán “Trudy”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 11:19:49

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- Ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, la Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado a la población de las regiones Costa y Sierra, particularmente de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, a extremar precauciones y atender puntualmente las recomendaciones emitidas por las autoridades.

PC estatal informa que mantiene un operativo permanente de vigilancia, monitoreo y atención en coordinación con las autoridades municipales y las distintas instituciones de seguridad y auxilio, con el propósito de prevenir riesgos y brindar atención oportuna a la población ante posibles afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

En este sentido, se exhorta a las familias que habitan en zonas de riesgo a mantenerse informadas a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o caminos inundados, así como abstenerse de realizar actividades en playas, zonas montañosas y áreas susceptibles a deslaves.

De igual manera, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y atender cualquier indicación de evacuación preventiva que pudiera emitir la autoridad competente.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reitera que la prioridad es salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias michoacanas, por lo que se mantiene atenta a la evolución del fenómeno meteorológico y preparada para desplegar acciones de auxilio en las comunidades que así lo requieran.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, actuar con responsabilidad y privilegiar en todo momento su seguridad y la de sus familias, recordando que ante cualquier situación de emergencia se encuentra disponible la línea 911.