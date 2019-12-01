Morelia, Michoacán,19 de noviembre de 2026.- Ante las restricciones aprobadas para el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores por parte del Congreso del Estado, el diputado local del PRI, Memo Valencia, lamentó que el trabajo legislativo se concentre en prohibiciones de temas no prioritarios, como sí lo es, dotar de herramientas a las autoridades para sancionar a quienes hacen uso de drogas sintéticas en sus viviendas y cuyos vapores afectan a los vecinos.

“Apestan no solamente la casa, sino toda la cuadra y eso es nocivo, no solamente para la salud de quien está consumiendo la droga, es nocivo para los vecinos que huelen esas sustancias químicas que en verdad hacen daño y qué hemos hecho nosotros como legislatura para castigarlo”, mencionó.

Indicó que este asunto podría considerarse ya un problema de salud pública.

“Hay unos delincuentes por ahí que utilizan, no vapeadores, utilizan focos, se roban los focos de las casas para drogarse, para poner ahí cristal y para consumirlo. Todavía se envenenaran ellos, pero ni siquiera es eso, envenena a los vecinos. Y no estamos hablando de un lugar donde se esté produciendo metanfetamina, estamos hablando de lugares donde lo consumen”, dijo.

El dirigente estatal priista comentó diversos casos que la asociación civil Revolución Social ha tenido que atender, ante reportes de personas que perciben los olores y efectos de estupefacientes sintéticos que son utilizados por sus propios vecinos, sin que la policía local pueda hacer algo al respecto, debido a la falta de legislación.

“Las autoridades no pueden hacer nada, están limitadas, porque se drogan dentro de un domicilio, pero lo que consumen, el daño que le hacen a los vecinos ese no lo estamos midiendo ni cuantificado o deberíamos estar legislando para también castigar a esos que sí son criminales”, afirmó.

Memo Valencia aseguró también que, aunque el tema sea administrativo en el caso de las restricciones para el uso de vapeadores, se estigmatiza o criminaliza su uso, cuando el verdadero problema son los criminales que envenenan a inocentes.

“Deberíamos dedicar nuestro tiempo a castigar a esos criminales que están envenenando a sus vecinos y a veces no solamente son los vecinos que viven al lado, es toda la cuadra”, deberíamos “ponernos a legislar para que esas víctimas que, luego ni siquiera llaman a la patrulla, porque dicen: llega el olor a cristal, llega la patrulla y no puede hacer nada porque eso no es un delito, se están drogando en su casa, no puede ni siquiera ingresar al domicilio”, reconoció.

Por ello, el diputado priista llamó a sus pares a legislar este tipo de asuntos que sí interesan y son de relevancia para las y los michoacanos.

“Deberíamos de poner atención en el ámbito de nuestra competencia, lo que nos toca hacer, hacerlo, y lo que sale de nuestra competencia, exhortar al Congreso de la Unión para que legislen al respecto y se castigue a esos delincuentes que se están drogando y que están no solamente están envenenándose ellos, están envenenando a la sociedad”, finalizó.