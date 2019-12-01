Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- “Las personas con cualquier tipo de discapacidad merecen un trato digno y contar con instrumentos, desde la ley, que les permitan un acceso digno a la sociedad”, señaló el diputado Guillermo Valencia; por ello, destacó la importancia de que las instalaciones del Poder Legislativo cuenten con la accesibilidad para todas y todos.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que se requiere dotar de figuras jurídicas, herramientas, leyes, pero esto, no se puede quedar en una carta de buenas intenciones, desde el Congreso se debe predicar con el ejemplo y hacer contar con las herramientas necesarias para la movilidad las personas con discapacidad o adultos mayores.

En este sentido, recordó que el Poder Legislativo llevamos 4 legislaturas con el proyecto de la colocación de un elevador, “en la 75 Legislatura se presupuestó cerca de un millón de pesos para la colocación de un elevador al interior del Congreso del Estado, y que en legislatura anteriores se habló de la necesidad de contar con uno, es momento de cumplir el mandato de ley”, exhortó el diputado del PRI, Memo Valencia.

Insistió en que muchas de las discusiones son por temas no prioritarios para las y los michoacanos, "fíjense nada más, como discutimos nimiedades, realmente asuntos irrelevantes, cuando lo que nos debería de importar no lo atendemos, no hacemos nada", subrayó.

Finalmente, Guillermo Valencia recordó que el Congreso del Estado al ser un edificio público, por ley debe tener un elevador, “ debemos recordad el compromiso adquirido hace años, vamos ya a llegar a tres lustros hablando sobre el elevador presupuestado y no lo hemos puesto, cuando es una necesidad, que además, nos haría cumplir una ley", concluyó.