Llama Mauricio Kuri a defender la soberanía, ejercer el derecho a la autodeterminación y preservar la independencia nacional

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- México es una República democrática, representativa, laica y federal que no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás su dignidad, advirtió el gobernador, Mauricio Kuri González, quien, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la conmemoración del CIX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Desde el recinto histórico, donde se celebró el juicio que reinstauró la República, y se expidió la Constitución que pacificó al país otorgándole un proyecto de nación, manteniendo la solidez institucional hasta nuestros días, el mandatario queretano subrayó que ante el acoso que hoy enfrentan nuestra soberanía, las libertades y el honor, los mexicanos debemos avocarnos a defenderla, ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación, preservando la independencia nacional.

"Ante los poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos, doctora presidenta: no está sola. Cuente con nosotros. Lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad. Defender a nuestra patria implica no anteponer ningún interés a su independencia y por supuesto, a nuestro honor. No hay presión admisible ni tampoco compromiso justificable. Nuestra más alta lealtad debe estar con nuestros hijos", puntualizó.

En el acto cívico conmemorativo que congregó a gobernadoras y gobernadores, Kuri González acentuó que los tiempos duros que enfrenta el país y los que se avecinan, demandan el fortalecimiento de dos escudos: la democracia y la justicia. Al respecto, exaltó la convicción antirreeleccionista de la Presidenta de México, cuya exigencia democrática tiene su origen en la Revolución Mexicana de 1910, que se concretaría en la Constitución y su postulado central: “Sufragio efectivo, no reelección”, que mantiene plena vigencia.

"La historia nos enseña que lo estático está condenado a perecer, pero reformar las leyes electorales no debe distanciarnos, sino aproximarnos al ideal revolucionario del sufragio efectivo (…) Que nuestra historia funja como lección y no como destino. No debemos volver a lo que con tanto esfuerzo superamos: el México de pensamiento único y las elecciones como un mero trámite formal", pugnó.

Se pronunció para que el sufragio sea efectivo y libre, acción que conlleva, dijo, a que cada ciudadano emita su voto sin presiones ni coacciones, que el voto no tenga precio ni se condicione a políticas públicas, que el sufragio sea el mandato ante las autoridades, condición necesaria, pero no suficiente. En este contexto, abundó que la segunda parte de la ecuación es que, en la organización de las elecciones, quienes cuenten los votos sean también independientes, libres, neutrales y confiables.

"Hago un llamado a la nación: a los poderes públicos, a los partidos políticos, a la sociedad civil: acordemos la mejor reforma electoral. Construyamos el consenso. Que del diálogo surja un sistema equitativo, sin sesgos, sin destinatarios. Que de ahí emerja un México más libre y más democrático: ese es nuestro destino y esa nuestra obligación", convocó.

Al referirse al segundo escudo referente a garantizar que todo mexicano, incluidos los pueblos y comunidades indígenas, sin importar su origen, apellido, patrimonio, residencia, sexo, militancia, credo o cualquier otra condición, tenga finalmente acceso a la justicia, Kuri González aplaudió la reforma al sistema judicial que comenzó en el orden federal, modelo al que se unieron varias entidades federativas, y al que Querétaro no solo se sumó, sino que lo hizo realidad con medidas concretas para que todas las personas cuenten con los instrumentos efectivos para recibir justicia, muestra de ello, precisó, es la presentación de la iniciativa de reforma para generar el Modelo Queretano de Justicia.

"En él, nos sumamos a que los integrantes del Poder Judicial del Estado sean electos por sufragio universal. Pero adicionalmente, pretendemos ofrecer a las y a los ciudadanos una variedad de opciones para resolver controversias de manera ágil y honesta. Partimos de una premisa: la justicia no solo se obtiene en los tribunales; también se obtiene mediante el acuerdo, la conciliación o el arbitraje", expuso.

Con esta iniciativa también se alinean las leyes al marco federal, aseveró el titular del Poder Ejecutivo estatal, pretendiendo ensa n c h a r la posibilidad de que cada quien obtenga lo que le corresponde de manera rápida, accesible, sencilla, profesional e imparcial, bajo la aspiración de que las personas vuelvan a confiar en la justicia, en la ley, en la interlocución social.

"En esta iniciativa participaron todas las fuerzas políticas, el Poder Judicial del Estado de Querétaro y expertos en derecho. Por supuesto, nuestro mayor reconocimiento a sus propuestas que demuestran que la pluralidad siempre enriquece. Es una contribución a la vida del país. Menos violencia y más paz. Menos confrontación y más convivencia. Menos insulto y más diálogo", acotó.

Al enfatizar que la justicia nos reconoce genuinamente iguales y que no sólo se obtiene en un proceso judicial, sino conviviendo con respeto día con día, el Gobernador, manifestó su deseo de que Querétaro siga siendo ejemplo y vanguardia de prosperidad, así como de la más alta expresión de una cultura del respeto, la honestidad y el decoro. Y en esta tarea, subrayó, se trata también de colaborar con quien hoy lidera el rumbo del país, la jefa del Ejecutivo, por el bien de México, en este esfuerzo por garantizar una mejor justicia para las y los mexicanos.

"¡Presidenta: cuente usted con nosotros! Que sean elegidas las y los mejores juzgadores para fomentar el surgimiento de las y los mejores ciudadanos. Deseamos ofrecer a las personas un nuevo motivo para creer: en la paz, en la ley, en la justicia, en el acuerdo. Los momentos difíciles no admiten soluciones sencillas. Querétaro está para demostrarlo. Juntos vamos a lograrlo. Y no hay mejor fecha que hoy para constatarlo", expresó.

La soberanía no se negocia, se defiende, exaltó en su mensaje, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien celebró las 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias que han sido aprobadas en el periodo legislativo, entre las que destacó las referentes a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional; cuya letra leyó para dejar en claro que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones, o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

"Hoy 5 de febrero en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 afirmamos que la cuarta transformación ha recuperado en mucho su esencia, México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta sino como expresión viva de la lucha popular, esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida", puntualizó.

En este tenor, donde rememoró los alcances de las principales Constituciones de México y sus antecedentes, la Presidenta de México anunció que en los próximos días se aprobará la semana de 40 horas laborales y su aplicación de manera gradual; ponderó la reforma al Poder Judicial, la creación e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, reforma en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, garantía para la recuperación del ferrocarril público y la reforma para la protección de los maíces nativos que defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra de maíz transgénico.

"México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México, por ello es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción, México tampoco regresará a ser colonia, ni protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales; por ello con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!", proclamó.

Al iniciar su mensaje en mixteco (Ñuu Savi), su lengua originaria, y una de los 68 dialectos indígenas de la nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó que, a 109 años de la promulgación de la Constitución de 1917, hoy se recupera esa vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la composición pluricultural de México.

Refirió que las últimas reformas constitucionales, entre ellas la relativa a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; la de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; y la judicial, confirman ese proceso. En particular esta última, la cual, dijo, garantiza una justicia cercana y abierta, basada en el diálogo, la honestidad, transparencia, independencia y autonomía judicial.

“Estamos entonces en la etapa de un Poder Judicial de reconciliación y esperanza, una etapa donde, siguiendo a Benito Juárez, la Constitución es nuestra espada y nuestra guía. A eso estamos comprometidos para hacer frente a los retos internos y a las amenazas externas. Enhorabuena para México en un año más de su Constitución”, subrayó.

Tras resaltar que por primera vez en la historia tres mujeres hacen uso de la palabra producto de la evolución constitucional, la diputada federal, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recalcó que hace 109 años la Carta Magna materializó un nuevo pacto social y hoy debe ser un instrumento para pacificar a México; y para lograrlo, indicó, debe existir un acuerdo incluyente, sin filias, ni fobias; que represente también al que piensa distinto, que sea reflejo del todo y no de un pensamiento dominante; que sea un campo neutral de acción común para todos los poderes del Estado mexicano.

“El aniversario de nuestra Carta Magna nos impone un doble reto, defender a la Constitución, y al mismo tiempo revitalizarla, cuidar su esencia, mientras le asignamos la ineludible función de pacificar a México. Que este 109 aniversario de la Constitución Mexicana sea la oportunidad para que 134 millones de mexicanas y mexicanos reconozcan en ella la promesa cumplida de la realidad que merecen para lograr siempre un mejor porvenir”, puntualizó.

Posterior a informar que la Cámara Alta ha aprobado más de 20 reformas constitucionales que fortalecen la justicia, igualdad y prosperidad compartida, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, pugnó porque esta conmemoración no solo sea memoria del pasado, sino un compromiso en el presente para mirar al futuro; acto que, dijo, invita a reconocer que las grandes transformaciones de México han quedado siempre plasmadas en la Constitución e hizo un recuento de los grandes eventos históricos revolucionarios.

“Hoy, el artículo 1o de la Constitución ha convertido ese caminar en un mandato constitucional gracias al principio de la progresividad. Todas las autoridades, todos nosotros, los legisladores y las legisladoras, debemos ampliar la protección de los derechos y la dignidad del pueblo. Que esta conmemoración no sea solo memoria del pasado, sino que sea un compromiso en el presente para mirar hacia el futuro seguiremos legislando con energía a favor de la soberanía nacional la independencia económica y seguir construyendo la cuarta transformación”, concluyó.