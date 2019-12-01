Llama Mauricio Kuri a atender con seriedad la marcha nacional convocada para el 15 de noviembre

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, llamó a atender con seriedad la marcha nacional convocada para el próximo sábado 15 de noviembre, en exigencia de justicia por el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. El mandatario subrayó que esta movilización debe realizarse con civilidad y que los gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar Estado de Derecho y certidumbre a la ciudadanía.

“Es muy importante que una movilización de este tipo sea, como lo comentó inclusive la propia esposa del alcalde que falleció, con mucha civilidad, con ganas de que los ciudadanos salgamos a exigir lo primero que debemos dar como gobernantes: certidumbre y Estado de Derecho”.

En relación con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” impulsado por la presidenta de México, el gobernador destacó que existe coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que es necesario reforzar los operativos en los límites entre estados.

“Querétaro se ha mantenido, como lo vuelvo a repetir, con una policía que, hasta el día de hoy, no se dobla”.

Respecto a la inconformidad de algunos establecimientos sobre la inversión en lectores biométricos, Kuri señaló que la implementación de esta tecnología es indispensable para fortalecer la seguridad y evitar hechos como el ataque armado ocurrido en el bar Los Cantaritos en noviembre de 2024.

Finalmente, el gobernador anunció que esta semana realizará una gira por la Sierra queretana, donde presentará obras de rehabilitación tras las afectaciones provocadas por las lluvias. Aunque el gobierno estatal cuenta con una bolsa de 100 millones de pesos para estos trabajos, Kuri adelantó que buscará gestionar recursos adicionales ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).