Llama Martín Arango a presidente municipal de Cadereyta a dejarse de grilla barata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:43:44

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a Astrid Ortega Vázquez, presidenta municipal de Cadereyta y al diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, a dejarse de grilla barata y en lugar de eso ponerse a trabajar.

En especial, llamó a Herrera Ruiz a enfocarse en la gestión de recursos ante la Federación, en lugar de recurrir a declaraciones en redes sociales.

Señaló que los recursos para los municipios provienen directamente de la Federación y son administrados por los estados, por lo que consideró que las demandas deben dirigirse en ese nivel. “Están tocando la puerta equivocada.

"Los recursos se gestionan desde la Federación y es ahí donde debemos pelear por ellos”.

Acusó que los recortes presupuestales han sido sistemáticos desde la llegada de Morena al poder, lo que ha impactado en la distribución de fondos hacia los municipios. En ese sentido, pidió al diputado federal Gilberto Herrera atender las solicitudes de las alcaldías, incluida la de la morenista Astrid Ortega, y dejar de lado lo que calificó como “grilla barata” en redes sociales.

“Los 18 municipios merecen más recursos para que podamos vivir mejor. Ojalá los diputados federales de Morena se pongan a trabajar y gestionen lo que corresponde a los queretanos”.

El PAN en Querétaro, dijo, busca que los representantes federales de Morena impulsen mayores asignaciones presupuestales ante la Federación que beneficien a la entidad.