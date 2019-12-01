Llama Guillermo Vega a fortalecer la unidad y la convicción dentro del PAN Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, llamó a fortalecer la unidad y la convicción dentro del Partido Acción Nacional (PAN), al advertir que algunos militantes permanecen en la organización solo por conveniencia.

“El riesgo que veo en Acción Nacional es que hay gente, que no voy a dar nombres, pero como que están y no están y nada más están viendo si les toca o no. Si no son panistas de convicción que se vayan, y si son panistas de convicción que se queden, pero me parece que estar chantajeando con que: ‘me quedo si me das o me quedo si le das a mi hijo y sino le das a mi hijo ya me voy, eso no habla bien de las personas, o estamos o no estamos y mejor que quien quepa en Acción Nacional entre y quien no que se vaya”.

A pregunta expresa sobre si este mensaje está dirigido al ex gobernador Francisco Domínguez Servién, Vega Guerrero señaló que es para todos los que han manifestado inestabilidad.

“Me parece que (el mensaje) no es para nadie en específico, pero yo diría que el PAN nos ha dado la oportunidad a muchos, la oportunidad de servir y nos vemos bastante mal cuando chaqueteamos, como se dice vulgarmente”.

Enfatizó que los que son chaqueteros se ven bastante mal y para quienes son militantes esa práctica es normal, pero para quienes ya han sido alcaldes, diputados, regidores o gobernadores, andarle jugando al ‘sino me dar esto, me voy’ le parece de lo más deleznable porque eso habla de que nunca tuvieron convicción.

“El dirigente estatal del PAN (Martín Arango García) tiene un trabajo complicado y hay que acompañarlo, pero hay que sacudir el árbol y que la fruta podrida se caiga y que nos quedemos con los que verdaderamente estén comprometidos que se que son miles”.

Aseguró que actualmente el PAN está sólido sobre todo porque hoy Morena se está “desfondando” y no es atribuible no sólo a la presidenta, sino también a la camarilla de hombres y mujeres de poder que estuvieron en el obradorato y que hoy está evidenciándose la pudrición más grande de los que fue del PRI en los 70 y 80 y que por eso hoy está sufriendo la presidenta.

“Veo a Claudia con buena voluntad, rodeada de mucha gente que no le ayuda, pero Morena está perdiendo potencia y eso es real y ahí es nuestra oportunidad”.

Aclaró que esto no quiere decir que quien no quiera a Morena, en automático, quiera al PAN, el partido debe volverse atractivo y no está fácil porque ya tienen mucho tiempo gobernando.

“Pero con mucho esfuerzo y unidad se puede lograr; tenemos a un gran gobernador, tenemos buenos alcaldes, nuestro dirigente está haciendo un trabajo importante, pero los tres elementos clave para que Acción Nacional gané en 2027 son no bajar la guardia en dar resultados como gobierno, construir la unidad real para que todos los aspirantes sean medidos por encuesta.

Recordó que, durante la Asamblea Nacional del PAN, de la cual forma parte como consejero, se aprobó que las candidaturas se definan por encuestas que funcionen como elecciones primarias y de ahí que queden dos.

“Si tenemos cinco aspirantes, solo dos quedarán como finalistas y los demás deberán buscar otras campañas porque también es costoso hacer procesos tan amplios, entonces vienen tiempos importantes y aquí vamos a seguir nosotros en el PAN luchando para que seamos una buena opción apoyando al Gobernador, siempre, y abogando para que haya candidatos serios”.