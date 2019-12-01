Llama Felipe Fernando Macías a la unidad panista 

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera llamó a los actores políticos del PAN a no dividir al partido, ni a hacer señalamientos en contra de los mismos panistas, pues deben definir el rumbo de cara al 2027.

Tras las declaraciones del diputado local del PAN, Guillermo Vega, sobre panistas que chantajean al partido por candidaturas para sus hijos, haciendo referencia al ex gobernador Francisco Domínguez, incluso señalándolos como “chaqueteros”, el alcalde capitalino llamó a parar esta guerra de señalamientos.

“Es común que ante declaraciones algunos medios de comunicación, personajes hagan interpretaciones y creo que eso también es una práctica que se debe de evitar, independientemente de eso, de cualquier interpretación o cualquier alusión que pudiera haber habido y que muchos medios han rastreado que se pueda referir al gobernador Pancho Domínguez, yo lo que puedo decir del gobernador Pancho Domínguez, primeramente es que fue un gran gobernador, es un gran panista y que es parte de este gran equipo de acción nacional rumbo a lo que viene”.

Destacó el perfil de Francisco Domínguez Castro, hijo de Francisco Domínguez Servién, a quien resaltó como un joven político de una nueva generación con visión y preparación.

“Primeramente no comparto las declaraciones del diputado (Guillermo Vega), porque son tiempos de sumar, de acordar, no de restar, siempre para tener un partido unido y para tener un equipo unido rumbo a los retos venideros, se tiene que ir por todos, se tiene que sumar a todos y ser un partido de puertas abiertas y eso implica también como todos los que ostentamos algún cargo eh de representación o partidista estamos obligados a ser”.

Recordó que incluso fue una indicación de la dirigencia nacional del PAN volver a ser un partido de puertas abiertas para integrar a todos quienes quieran sumar rumbo a los próximos retos electorales.

“De hecho, se vio en la propia asamblea nacional de la semana pasada como el llamado de puertas abiertas para integrar absolutamente todos y esa creo que tiene que ser la postura, una postura de diálogo, de concordia y de unidad, que es lo que estoy convencido que va a hacer ganar al PAN en Acción Nacional en 2027 y donde todos nos necesitamos y donde tenemos grandes perfiles”.

Fotografía de Gustavo Trejo