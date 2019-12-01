Llama Felipe Fernando Macías a la unidad panista 

Llama Felipe Fernando Macías a la unidad panista 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:15:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera llamó a los actores políticos del PAN a no dividir al partido, ni a hacer señalamientos en contra de los mismos panistas, pues deben definir el rumbo de cara al 2027.

Tras las declaraciones del diputado local del PAN, Guillermo Vega, sobre panistas que chantajean al partido por candidaturas para sus hijos, haciendo referencia al ex gobernador Francisco Domínguez, incluso señalándolos como “chaqueteros”, el alcalde capitalino llamó a parar esta guerra de señalamientos.

“Es común que ante declaraciones algunos medios de comunicación, personajes hagan interpretaciones y creo que eso también es una práctica que se debe de evitar, independientemente de eso, de cualquier interpretación o cualquier alusión que pudiera haber habido y que muchos medios han rastreado que se pueda referir al gobernador Pancho Domínguez, yo lo que puedo decir del gobernador Pancho Domínguez, primeramente es que fue un gran gobernador, es un gran panista y que es parte de este gran equipo de acción nacional rumbo a lo que viene”.

Destacó el perfil de Francisco Domínguez Castro, hijo de Francisco Domínguez Servién, a quien resaltó como un joven político de una nueva generación con visión y preparación.

“Primeramente no comparto las declaraciones del diputado (Guillermo Vega), porque son tiempos de sumar, de acordar, no de restar, siempre para tener un partido unido y para tener un equipo unido rumbo a los retos venideros, se tiene que ir por todos, se tiene que sumar a todos y ser un partido de puertas abiertas y eso implica también como todos los que ostentamos algún cargo eh de representación o partidista estamos obligados a ser”.

Recordó que incluso fue una indicación de la dirigencia nacional del PAN volver a ser un partido de puertas abiertas para integrar a todos quienes quieran sumar rumbo a los próximos retos electorales.

“De hecho, se vio en la propia asamblea nacional de la semana pasada como el llamado de puertas abiertas para integrar absolutamente todos y esa creo que tiene que ser la postura, una postura de diálogo, de concordia y de unidad, que es lo que estoy convencido que va a hacer ganar al PAN en Acción Nacional en 2027 y donde todos nos necesitamos y donde tenemos grandes perfiles”.

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios