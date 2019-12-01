Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:05:49

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reiteró su llamado a privilegiar la unidad política y el bienestar de Michoacán por encima de las aspiraciones y los proyectos personales.

El líder partidista sostuvo que el respaldo a Carlos Torres Piña ha sido firme desde su designación como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, al reconocer la importancia de respetar los procesos internos y construir acuerdos.

Núñez Aguilar destacó que las fuerzas políticas deben anteponer las coincidencias y los intereses de las y los michoacanos a cualquier aspiración individual, poniendo al centro un proyecto colectivo.

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo y dejar de lado las diferencias políticas para avanzar en la construcción de una agenda común que responda a las necesidades de Michoacán.

Finalmente, refrendó la disposición del Partido Verde para continuar trabajando en favor de la unidad y la consolidación del proyecto de transformación en la entidad.