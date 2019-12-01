Llama el PAN a construir acuerdos en la Legislatura queretana

Llama el PAN a construir acuerdos en la Legislatura queretana
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 16:53:27
Querétaro, Querétaro, a 2 de septiembre de 2025.- El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXI Legislatura de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero exhortó a las todas las fracciones parlamentarias a construir acuerdos, aunque recalcó que no cederá a caprichos ni chantajes.

Expresó que el Congreso queretano de ha distinguido por construir acuerdos, leyes y reformas a través del consenso, y lo que hizo la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el salirse, al poco tiempo de haber iniciado la sesión solemne por el primer informe de actividades de la Legislatura el pasado viernes 29 de agosto, fue en “berrinche”.

“Morena ya hizo el capricho de salirse de la sesión, están en su derecho, nosotros no compartimos que se hayan salido; los invitamos es a dialogar, lo que demostraron en la sesión fue que son berrinchudos y que no les gusta escuchar algo diferente a lo que es su propia narrativa”, dijo. 

Recalcó que los diputados de Morena deben de tener madurez política y desempeñar sus cargos para construir políticas públicas para el beneficio de población y no únicamente en intereses partidistas.

“Yo los invitaría a que tomen con madurez el papel que tienen y que sepan también generar acuerdos para sacar sus Iniciativas, ellos creen que con presentarlas en Oficialía de Partes mágicamente se hace lo demás y no es cierto, tienen la obligación de convocar a foros, de convocar a expertos, a funcionarios, para ir construyendo una dinámica de por qué serían aprobadas sus Iniciativas”.

