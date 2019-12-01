Llama CATEM en Querétaro al diálogo social para la implementación de las 40 horas

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro, Erik Osornio Medina reconoció la aprobación en la Cámara de Diputados de la reducción de 40 horas a la jornada laboral; con 469 votos a favor, por mayoría calificada, en lo general y en lo particular.

Explicó que el proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

"En CATEM estamos contentos por la aprobación de la jornada de 40 horas ayer en la Cámara de Diputados y hacemos un llamado a las empresas, a los gobiernos, a los sindicatos para que prioricemos el diálogo social, una vez que está plasmada en la ley las 40 horas y que será de manera gradual, tendremos que ir priorizando el diálogo social con los empleadores, con los trabajadores para encontrar las formas de ajustar los horarios y que no baje la la productividad, que el trabajador tenga sus tiempos de descanso y todo eso será con el diálogo social porque cada empresa es diferente, tendremos que ir trabajando de la mano de las empresas para irnos ajustando según sus condiciones de productividad".

Destacó la aprobación de la mayoría legislativa en San Lázaro, por lo que tendrá que haber diálogo entre los trabajadores y las empresas.

"Hacemos un llamado permanente al diálogo social para la implementación de la jornada de 40 horas en Querétaro".

Explicó que en el régimen transitorio se indica que la duración de la jornada laboral a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IV, 40 horas de la semana laboral, se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, conforme a: en 2026, la jornada sea de 48 horas; en 2027 de 46, en 2028 44; en 2028 42 y para 2030 se alcanzarán las 40 horas.