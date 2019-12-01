Llama Bedolla a municipios a eliminar multas de tránsito y cerrar paso a la corrupción

Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a las autoridades municipales de Michoacán, a eliminar también las multas de tránsito y a priorizar la seguridad vial y los derechos humanos sobre la recaudación, como ya lo realizan los agentes estatales de la Guardia Civil tras el decreto publicado para cerrar el paso a la corrupción.

“Hoy en Michoacán nuestros policías no multan, te cuidan. Ya no deben estar preocupados en andar multando a los ciudadanos, sino en brindar seguridad. Por eso lanzo una iniciativa, con respeto, a todas las presidentas y presidentes municipales a que eliminen también las multas de tránsito en sus municipios”, manifestó.

Durante la entrega de 60 patrullas y dos vehículos tácticos blindados todo terreno a la Guardia Civil y a las corporaciones policiales de 35 municipios del estado, Ramírez Bedolla pidió a las y los alcaldes “jalar parejo”, para que no haya el menor resquicio a la corrupción y que en todo Michoacán el acuerdo sea priorizar la seguridad sobre la recaudación, a través de las multas.

Sobre la entrega de equipamiento, el mandatario informó que contó con una inversión federal y estatal de 80.4 millones de pesos, con el propósito es reforzar la seguridad territorial y las capacidades operativas, de prevención y de respuesta de los agrupamientos policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que los dos camiones blindados, son como los que utiliza el Ejército Mexicano, para dar respuesta a los grupos criminales. “Nosotros tenemos que también responder con una capacidad de protección a nuestros elementos y poder, en el terreno, vencer a la delincuencia. Tenemos que equipar y cada vez estar mejor preparados para enfrentar los retos que significa la delincuencia en Michoacán y en México”, indicó.

Señaló que diariamente se realizan esfuerzos coordinados con el Gobierno federal, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, y las guardias Nacional y Civil, para lograr la paz y la tranquilidad que se ha propuesto con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de labores de inteligencia e investigación con la finalidad es combatir la impunidad.

“Tengo plena confianza, al igual que el pueblo de Michoacán, de que este año 2026 tendremos aún mejores resultados en materia de seguridad. Una de nuestras estrategias es la cumplimentación de las órdenes de aprehensión”, dijo.

Acompañaron al gobernador el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; el fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria; el magistrado José Alfredo Flores Vargas; el coronel de Infantería de Estado Mayor, Guillermo Romero López.

También, las y los presidentes municipales de Copándaro, Tuzantla, Aporo, Ario, Carácuaro, Charapan, Chinicuila, Chucándiro, Huaniqueo, Lagunillas, Madero, Nahuatzen, Tiquicheo, Turicato, La Huacana, Salvador Escalante, Zacapu, Tlazazalca, Tzitzio, Cojumatlán y Churintzio; representantes de los Ayuntamientos de Arteaga, Buenavista, Quiroga y Pátzcuaro; así como funcionarios federales, estatales y municipales.