Llama Baltazar Gaona a recuperar los principios de Lázaro Cárdenas en el servicio público

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García llamó a los representantes populares a dejar de lado los intereses personales, políticos y económicos, y colocar las necesidades de la ciudadanía como prioridad en cada una de sus decisiones, siguiendo el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río.

Durante su participación en la Tribuna Ciudadana del Congreso de Michoacán, con motivo del 56 aniversario luctuoso del expresidente de México, el legislador del Partido del Trabajo sostuvo que el legado cardenista mantiene vigencia ante las desigualdades que todavía enfrentan miles de familias mexicanas.

“Como representantes populares, debemos recordar que ocupamos un cargo para servir a la ciudadanía. Que las decisiones que tomamos desde este Congreso tienen que responder a las necesidades reales de las familias michoacanas. Y que ningún interés personal, político o económico debe colocarse por encima del bienestar de nuestro pueblo”, expresó.

Gaona García recordó que el general Cárdenas impulsó el reparto agrario, respaldó la organización de los trabajadores y promovió el acceso a la educación. También destacó la expropiación petrolera de 1938 como una decisión que permitió a México ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal consideró que recordar al expresidente michoacano implica reconocer las necesidades que aún enfrentan campesinos, trabajadores y comunidades que esperan mejores oportunidades, así como asumir la responsabilidad de atenderlas desde las instituciones públicas.

“No basta con recordar su nombre, levantar monumentos en su honor o pronunciar discursos cada 19 de octubre. La mejor manera de honrar su memoria es mantener vivos los principios por los que luchó”, afirmó Baltazar Gaona, quien finalmente convocó a las nuevas generaciones a conocer la historia del general Cárdenas y su defensa de la justicia social y la soberanía nacional.