Llama Alfonso Martínez a la solidaridad de las y los morelianos para apoyar a la Cruz Roja

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2025.- Con un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para que apoyen a la Cruz Roja, el presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, y la presidenta Honoraria del DIF, Paola Delgadillo Hernández, dieron arranque a la Colecta "Morelia 2025, México dona", que estará vigente hasta el 31 de mayo.

En el evento, se contó con la presencia de Miguel Ángel Calderón Sánchez, Tesorero del Consejo Directivo de la Cruz Roja moreliana, en representación del Licenciado Raúl Maldonado Maza, presidente del Consejo Directivo de la institución; la Licenciada Patricia Sánchez de Maldonado, Coordinadora del Voluntariado de Damas de la Cruz Roja, así como integrantes del Ayuntamiento y la totalidad del Gabinete municipal.

En su mensaje, la presidenta del DIF, Paola Delgadillo, hizo un reconocimiento a la labor de la institución: "yo quiero felicitarlos, primero por su labor incansable, porque sabemos que ustedes siempre están presentes en las emergencias, siempre están cuando más se necesita; nos unimos a esta colecta de corazón".

Por su parte, el alcalde, Alfonso Martínez hizo un llamado a la ciudadanía, a ser solidarios y donar, "en toda ocasión que hay un desastre un accidente, cualquier cosa, ahí va a estar presente; mientras más donemos, mejores condiciones van a tener ellos para atendernos cuando los necesitemos".

Asimismo, apeló a la generosidad de las y los morelianos para apoyar a esta institución la cual, durante 2024, apenas logró recaudar 372 mil pesos; e invitó a todos los presentes a redoblar esfuerzos, “que esos botes no se queden en un escritorio, que los movamos, que lo saquemos, para que realmente la gente también tenga en dónde depositar una moneda; porque si no les acercamos los botes, no van a poder apoyar”.

Para arrancar con el boteo, el Ayuntamiento de Morelia hizo la entrega de un cheque por cien mil pesos, ratificando el apoyo del gobierno municipal a esta noble causa. Posteriormente, los funcionarios municipales, se sumaron a las donaciones y se comprometieron a llevar la campaña a sus dependencias.