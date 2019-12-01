Llama Alejandro Sterling a los pequeños comerciantes del municipio de Querétaro a prepararse para el Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:53:31
Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro, llamó a los pequeños comerciantes de la ciudad, especialmente aquellos ubicados en el Centro Histórico, a prepararse para un fin de semana con potencial de ventas elevadas durante el programa federal del Buen Fin 2025.

“El principal sector que puede aprovechar estas fechas son los comercios y servicios, particularmente los pequeños negocios que ofrecen productos como accesorios para teléfonos, luces, ropa y playeras”. 

Agregó que, a diferencia de las grandes industrias, este tipo de jornadas no están orientadas a las empresas de gran escala, sino a los micro y pequeños negocios que atienden directamente al consumidor.

Reconoció no tener un mapeo exacto del número de pequeños comercios en la capital, destacó que el 95 por ciento de las unidades económicas del municipio corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). “La mayoría de nuestros comerciantes están próximos a aprovechar esta fecha”.

Respecto al incremento histórico en ventas durante este tipo de jornadas, Sterling indicó que es considerable, aunque prefirió no adelantar cifras. 

“Habría que analizar año con año y sacar un promedio. Generalmente, estos datos los proporcionamos en conjunto con las cámaras de comercio una vez concluida la jornada”.

En cuanto al proceso de regularización de licencias de funcionamiento, el secretario adelantó que se están implementando medidas de mejora regulatoria para facilitar los trámites. “Tenemos dos buenas noticias en ese sentido”.

