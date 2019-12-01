Listos los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita en Corregidora para recibir a los visitantes por Día de Muertos

Corregidora, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Corregidora, rehabilitó los panteones de Santa Bárbara y Pita los cuales también fueron decorados para recibir a las familias durante el Día de Muertos, confirmó el alcalde Chepe Guerrero Trápala, quien confirmó que para estos días se estima una asistencia de más de 40 mil personas.

“Todo está listo para recibir a las y los visitantes en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita durante las celebraciones del Día de Muertos. Desde el 31 de octubre al 02 de noviembre se estima una afluencia de más de 40 mil personas, superando la cifra del año anterior, cuando se registraron más de 38 mil visitantes”.

Recordó que los cementerios estarán abiertos en los siguientes horarios: el 31 de octubre de 08:00 a las 18:00 horas y los días 1 y 2 de noviembre de 08:00 a las 20:00 horas, con misas programadas a las 11:00 a.m. y 04:00 p.m. para las familias que deseen rendir homenaje a sus seres queridos.

“Como parte de los preparativos, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó una intervención integral en ambos panteones, con trabajos como limpieza general, rehabilitación de caminos internos, pintura, colocación de adornos y restauración de más de 900 tumbas en estado de abandono”.

Destacó que se colocarán decoraciones alusivas al Día de Muertos tanto en los dos panteones como en las calles principales de la cabecera municipal, para ofrecer un entorno digno y lleno de color a quienes acudan a conmemorar esta importante tradición mexicana.

“Para una mejor convivencia y el cuidado de todos los asistentes, a los ciudadanos se les recuerda que no estará permitido el ingreso de vehículos particulares dentro del camposanto; ingresar con bebidas alcohólicas; realizar arreglos de albañilería en criptas o tumbas; realizar exhumaciones los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre; ingresar después del horario establecido e ingresar con objetos punzocortantes.