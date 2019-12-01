Listos los Centros de Transferencia de Residuos en comunidades indígenas: Rogelio Zarazúa

Listos los Centros de Transferencia de Residuos en comunidades indígenas: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 18:35:57
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Nahuatzen, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Comachuén y Sevina, comunidades indígenas con autogobierno del municipio de Nahuatzen, así como Angahuan, en Uruapan, ya cuentan con sus propios Centros de Transferencia para el Manejo Integral de los Residuos, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El secretario destacó que esta obra contribuye a proteger los recursos naturales de la región Purépecha, mediante el tratamiento adecuado de los desechos y desperdicios, y frente a la urgencia de acciones efectivas para proteger el medio ambiente y reducir la contaminación ambiental.

Detalló que la SCOP construyó y equipó los tres centros de transferencia con sus respectivas oficinas. Asimismo, incluyó la cimentación y forja de estructuras de acero para techumbres, la introducción de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como la habilitación de sistemas de energía solar, biodigestores, cisternas y captación pluvial, entre otros.

Finalmente, el funcionario estatal explicó que la dependencia ejerció una inversión total de poco más de 20 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), para beneficiar de manera directa a casi 17 mil habitantes, con mejores condiciones de sanidad y salubridad.

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